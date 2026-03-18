В Красноярском крае отремонтируют участки дорог к сёлам Идринское и Тубинск

Участки дорог Минусинск — Новоселово — Идринское и Саянск — Тубинск — граница Курагинского района в Идринско-Краснотуранском округе отремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На трассе Минусинск — Новоселово — Идринское между деревней Малый Телек и селом Идринское рабочие отсыпят обочины, расчистят кюветы, уложат новое асфальтобетонное покрытие, отремонтируют пять водопропускных труб, восстановят автобусные остановки, смонтируют новое барьерное ограждение, установят дорожные знаки и нанесут разметку. Руководитель КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» Андрей Журавлев добавил, что в этом сезоне на трассе Саянск — Тубинск — гр. Курагинского района подрядчик начнет ремонт участка с 17-го по 25-й км. Напомним, что в Красноярском крае на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 163 млрд рублей.