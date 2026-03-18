Эксперт Литовкин назвал слабые места израильского «Железного купола»

Система «Железный купол», установленная в Израиле еще в 2011 году, не способна противостоять массовому прилету ракет, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Виктор Литовкин.
Напомним, по данным телеканала SNN, иранские ракеты 17 марта ударили по целям в нескольких метрах от офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.
До этого, еще в начале марта, Корпус стражей исламской революции заявлял об ударе по самому офису израильского премьера, однако Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла эти данные. На фоне этого возникли вопросы о работоспособности израильской системы «Железный купол».
Военный эксперт Литовкин, комментируя этот инцидент, отметил, что «Железный купол» Израиля имеет минимум два слабых места.
Во-первых, израильская система способна выдержать натиск лишь ограниченного количества ракет. В качестве примера специалист привел атаку палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
«ХАМАС отправил на территорию Израиля 9 тысяч ракет, а у “Железного купола” всего 2,5 тысячи стволов. Естественно, он 2,5 тысячи ракет сбил, а все остальные долетели. В один момент он не может все ракеты перехватить, если это превышает его возможности», — пояснил эксперт.
Второй недостаток заключается в том, что «Железный купол» защищает лишь от ракет определенной дальности.
«Он предназначен для ракет малой дальности. Есть баллистические ракеты большой и средней дальности. Для их перехвата “Железный купол” не предназначен. Он не в состоянии это сделать. Речь уже и не идет о перехвате ракет, которые летят со сверхзвуковой скоростью или гиперзвуковой скоростью. Эта система хорошая, но не универсальная. Поясню: баллистические ракеты могут быть малого радиуса действия, которые летают на расстояние до 1000 км, бывают среднего радиуса действия — от 1000 до 5500 км. И железный купол не сбивает даже те, которые летят на расстояние от 500 до 1000 км, не говоря о тех, что пролетают больше. Он не приспособлен для этого», — добавил эксперт.