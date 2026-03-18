Праздничные скидки стартовали в торговых центрах Алматы

В Алматы проходит масштабная праздничная акция Nauryz Sale, приуроченная к празднованию Наурыза, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

До 23 марта включительно жители и гости города могут приобрести продукты и товары со скидками от 10 до 30% в крупнейших торгово-развлекательных центрах мегаполиса. Об этом передает пресс-служба городского акимата.

К акции присоединились ведущие торгово-развлекательные центры города. В их числе: Forum Almaty, Globus, Mega Park, Aport East, Almaty Mall, Dostyk Plaza, Moskva, Mart, Sputnik Mall и Maxima.

Помимо выгодных покупок, гостей ожидает насыщенная праздничная программа:

тематические ярмарки; концертные выступления; национальные фотозоны; интерактивные площадки; мастер-классы;игры для детей и взрослых.

«Основная часть культурной программы пройдет с 20 по 23 марта, однако праздничная атмосфера в торговых центрах создается уже сейчас», — говорится в сообщении.

Также к Наурызу появятся дополнительные авиарейсы от Air Astana, FlyArystan и SCAT.