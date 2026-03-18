Удар «Царь-бомбы» в миг смел 100 боевиков ВСУ: главная новость СВО 18 марта

Мощный удар по пункту временной дислокации украинских войск на краснолиманском направлении привел к серьезным потерям в живой силе и технике противника. Кадры детонации в многоэтажном здании, где, по предварительным данным, размещались военнослужащие 60-й механизированной бригады ВСУ, появились в военных пабликах.
Как рассказал aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, удар наносился трехтонной фугасной авиабомбой ФАБ-3000. Он пояснил, что боеприпас такого калибра обладает радиусом поражения около километра и способен уничтожить ротный опорный пункт противника.
«Попадание “трёхтонки” в здание подобного типа приводит к тому, что оно складывается как карточный домик. Потери личного состава ВСУ могут составлять от 50 до 100 человек — именно столько обычно размещается в таком объекте», — заявил Матвийчук.
Эксперт также подчеркнул, что выбор цели был неслучаен. По его мнению, у российских сил были точные координаты важного объекта. Помимо физического уничтожения живой силы противника, подобные атаки наносят ВСУ тяжелое моральное поражение, так как военнослужащие противника осознают неизбежность гибели целых подразделений за считаные секунды.
Российские штурмовые подразделения группировки «Запад» продолжают активные бои за освобождение Красного Лимана в ДНР. Как ранее сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, в настоящий момент более половины территории города уже находится под контролем российских сил.