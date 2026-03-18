Мосгорсуд снова арестовал счета Востокцемента уже после передачи его в Минобороны

На счета группы компаний «Востокцемент» снова наложен арест. Такое решение 13 марта принял Московский городской суд на основании постановления Федеральной службы судебных приставов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на источник. Причины и интенции ведомства пока не ясны. Ранее счета холдинга арестовывали в ходе судебных процессов против экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева и изъятию имущества компаний в пользу государства. В прошлом году требования Генпрокуратуры были удовлетворены и все активы были передны Росимуществу. А совсем недавно холдинг был переведен в структуры Минобороны. И вновь судьба цементных заводов, уже принадлежащих государству, поставлена на паузу.