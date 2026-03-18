Мосгорсуд снова арестовал счета Востокцемента уже после передачи его в Минобороны

На счета группы компаний «Востокцемент» снова наложен арест. Такое решение 13 марта принял Московский городской суд на основании постановления Федеральной службы судебных приставов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на источник. Причины и интенции ведомства пока не ясны. Ранее счета холдинга арестовывали в ходе судебных процессов против экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева и изъятию имущества компаний в пользу государства. В прошлом году требования Генпрокуратуры были удовлетворены и все активы были передны Росимуществу. А совсем недавно холдинг был переведен в структуры Минобороны. И вновь судьба цементных заводов, уже принадлежащих государству, поставлена на паузу.
Компания обязана в трехдневный срок перечислить нераспределенную прибыль за 2025 год и другие периоды с самого основания. Речь идет о порядка 12 млрд рублей, которые по решению акционеров были распределены не на дивиденды, а были вложены в модернизацию, закупку оборудования и развитие предприятий.
Производство и отправка продукции на заводах пока не остановлены благодаря текущим запасам. Законодательство позволяет при аресте счетов делать исключение для зарплат, поэтому они в ближайшее время будут выплачены своевременно. Другое дело — текущие расходы, оплата по договорам с поставщиками материалов и услуг, оплата счетов за свет, воду, электричество и газ, налоговые выплаты. Остановка этих процессов может привести к остановке производства и работы цементного холдинга уже в ближайшее время.
Под угрозой как минимум три крупных завода — Спасскцемент в Спасске-Дальнем (Приморский край), Теплоозёрский цементный завод в Теплоозёрске (ЕАО), и Якутцемент в Мохсоголлохе (Якутия). Все предприятия считаются градообразующими. Ранее сообщалось, что на них работает порядка пяти тысяч сотрудников.
Заводы ГК «Востокцемент» также являются основными поставщиками цемента для строительной отрасли Дальнего Востока.
Напомним, что в феврале 2026 года Росимущество официально подтвердило передачу дальневосточного холдинга «Востокцемент», конфискованного у семьи экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, ППК «Военно-строительная компания» (Москва, структура Минобороны РФ). Заявление об этом глава ведомства Вадим Яковенко сделал на заседании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.
6 февраля Андрей Пушкарев, брат экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, объявил о переходе с должности генерального директора «Востокцемента» на позицию заместителя и представил нового гендиректора. Собственником назначен новый руководитель Зимин Борис Алексеевич.
«Военно-строительная компания» Минобороны РФ была создана в 2020 году в Москве, учредителем выступила РФ.
«Востокцемент» — вертикально интегрированная промышленная группа, производящая строительные материалы на собственной сырьевой базе. В холдинг входят три цементных предприятия полного цикла совокупной мощностью 3,5 млн тонн цемента в год: «Спасскцемент» — крупнейшее предприятие холдинга, в г. Спасск-Дальний Приморского края; «Теплоозерский цементный завод» — в п. Теплоозерск Еврейской автономной области; «Якутцемент» — в п. Мохсоголлох, Республики Саха (Якутия). А также три предприятия по добыче и переработке нерудных материалов (совокупная мощность — 3,7 млн тонн щебня в год).
Напомним, Тверской суд Москвы 22 сентября 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ряда компаний, принадлежащих семье осужденного за коррупцию Игоря Пушкарева. Совокупная стоимость групп компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» по оценкам государства составляет почти 80 млрд рублей, их ежегодная выручка превышает 51 млрд рублей.