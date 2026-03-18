Духовное сердце Красноярска. Архиерейский дом: от операционной до алтаря

Хотя нет документальных свидетельств, что святитель Лука бывал в этих стенах, сама символическая параллель между операционной и алтарём, между врачеванием тела и врачеванием духа делает это место для верующих особенно значимым. Но именно в годы войны хирург и епископ Лука работал в госпитале (ныне это школа № 10) буквально в паре километров от Архиерейского дома. И именно рядом с ним в 2002 году был установлен тот самый знаменитый памятник святому Луке работы скульптора Бориса Мусата.