Духовное сердце Красноярска. Архиерейский дом: от операционной до алтаря

В центре краевой столицы есть здание с необычной судьбой. За полтора века оно побывало духовным центром, приютом, диспансером, военным госпиталем. А в девяностых его едва не снесли: слишком велик был его износ.
Теолог Светлана Тюрина, много лет изучавшая историю этого строения, рассказала, как операционные здесь оказались на месте алтаря, почему в пустом храме можно почувствовать сквозняк, хотя все окна закрыты, и какое отношение к этому месту имеет святитель Лука.
Дом размером с квартал.
Красноярску повезло: далеко не каждый крупный город может похвастаться сохранившимся историческим Архиерейским домом, говорит теолог. Здание тянется по улице Горького на целый квартал — от Мира до Ленина. И с ним связано множество легенд и реальных исторических событий.
А начиналось всё скромнее. В 1861 году Енисейская епархия отделилась от Томской. В Красноярск приехал первый архиепископ Никодим Казанцев. Губерния была огромной, развивающейся, с мощным купеческим капиталом.
Как объясняет Светлана Тюрина, такой территории нужна была не просто церковь, а полноценная церковная иерархия. «Для чего? Для сплочения народа вокруг важных ценностей. А главная ценность, образующая русский народ, — это, конечно, православная вера».
Для первого архиерея построили деревянный дом — примерно на том же месте, где сейчас стоит каменный. К концу XIX века деревянное здание обветшало. К тому времени Красноярск после нескольких пожаров и наводнений уже активно застраивался в камне. Проект нового Архиерейского дома поручили архитектору Морозову. Получилось двухэтажное здание длиной 72 м.
«Нельзя сказать, что этот проект уникальный, — уточняет Тюрина. — Он создан в русском стиле, иногда его называют русским модерном, иногда — русско-византийским стилем. Но здание узнаваемое, такие есть, например, в Омске, да и в Красноярске, на той же улице Горького. Оно очень яркое, красивое, симметричное».
Впрочем, архитектурные изыски быстро дополнили инженерной мыслью: наступил век технологий. Знаменитый красноярский зодчий Леонид Чернышёв перестроил дом с учётом новых возможностей. Со стороны улицы Мира появилась красивая южная пристройка со входом и витражом, что для Сибири редкость. В 1915 году обновлённый дом освятили.
Хирургия и алтарь.
Но советская власть распорядились по-своему. Здание у церкви отобрали быстро. До 1922 года оно ещё формально числилось за епархией, но уже началась иная история. Тут успели открыть и ЗАГС, и детский приют. Однако дольше всего здесь располагались больницы.
Как рассказывает Светлана Тюрина, медицина хозяйничала в этих стенах около 70 лет. Сначала была больница для душевнобольных, потом туберкулёзный диспансер, поликлиника, онкологический диспансер. В Великую Отечественную войну здесь размещался госпиталь. Получается, что здание, строившееся для молитв и церковного управления, десятилетиями служило местом, где люди оказывались на грани жизни и смерти.
Теолог обращает внимание на совпадение, которое иначе как мистическим не назовёшь. «Самое святое место в храме — это алтарь. Самое святое место в больнице — это операционная. В Архиерейском доме они оказались совмещены: именно там, где сейчас находится алтарь, была когда-то операционная первого и второго этажа».
Для неё больничный период здания неразрывно связан с именем святителя Луки (Войно-Ясенецкого) — человека, удивительным образом соединившего в своём служении хирургию и архиерейство. «Конечно, этот период связан со святителем Лукой, — поясняет теолог. — Потому что медицина, архиерей, хирург, Архиерейский дом — это всё взаимосвязано. Такая удивительная преемственность».
Хотя нет документальных свидетельств, что святитель Лука бывал в этих стенах, сама символическая параллель между операционной и алтарём, между врачеванием тела и врачеванием духа делает это место для верующих особенно значимым. Но именно в годы войны хирург и епископ Лука работал в госпитале (ныне это школа № 10) буквально в паре километров от Архиерейского дома. И именно рядом с ним в 2002 году был установлен тот самый знаменитый памятник святому Луке работы скульптора Бориса Мусата.
В девяностые годы медики переехали в новое здание, и для Архиерейского дома наступили тяжёлые времена. Процент износа оказался настолько велик, что дешевле было снести здание, чем восстанавливать. Светлана Тюрина хорошо помнит этот период. «На крыше росли берёзы, потом случился пожар, кровля провалилась». Первая попытка реставрации только усугубила ситуацию: там кто-то вскрывал полы в поисках клада.
Фреска в византийском стиле.
К двухтысячным годам процесс восстановления пошёл по-другому. Подключились власти. Тюрина считает это правильным. «Всё-таки это не простой храм, а место сосредоточения церковной власти». В 2017 году полностью восстановленный Архиерейский дом освятили снова.
Сегодня примерно четверть здания занимает храм Иоанна Предтечи. У него статус домового, поэтому вход устроен не с запада, как обычно, а с северной стороны. На Пасху здесь собирается до 500 человек. От первоначального убранства сохранилось немногое.
«Внутри практически ничего не осталось от первого Архиерейского дома, за исключением кирпичей, частей напольной плитки и фрески над иконостасом, — рассказывает Тюрина. — Это фреска Спаса Нерукотворного, икону держат два ангела. Её стиль сильно отличается от остальной росписи, которая выполнена в византийской манере. Именно она показывает, как был когда-то расписан Архиерейский дом».
Не удивительно, что вокруг такого легендарного строения и места ходят устойчивые легенды и мифы. Самая популярная небылица — о подземном ходе в Богородице-Рождественский собор. Якобы владыка попадал в храм, минуя многолюдную площадь. Кстати, тот собор был построен ещё в 1845—1861 годах, одновременно с московским Храмом Христа Спасителя. Находился неподалёку от Архиерейского дома, но в 1936 году был уничтожен.
Однако реставраторы и архитекторы легенду о подземелье никак не подтверждают. По их словам, необходимости в нём не было.
Есть и другие истории. Во время реставрации здесь некоторое время работал реабилитационный центр, и кто-то из пациентов якобы слышал какие-то голоса. Впрочем, Тюрина к таким свидетельствам относится осторожно: «Люди в состоянии изменённого сознания могли слышать что угодно».
Сама она вспоминает случай из собственной жизни. В 2015—2016 годах, имея диплом об окончании Свято-Тихоновского университета, она работала в Архиерейском доме уборщицей. Образование тогда не кормило, а подруга предложила подработку. Вечерами после служб она мыла полы.
«Я стояла возле Тихвинской иконы Божьей Матери, справа от входа, — рассказывает Светлана. — И вдруг почувствовала лёгкое дуновение. Тёплый ветерок. Сначала не придала этому значения, а потом меня будто осенило: храм же закрыт, зима, окна все заперты. А ветерок был отчётливым, физическим. Не знаю, что это было, но ощущение запомнилось на всю жизнь».
Сегодня Архиерейский дом — действующая резиденция архиерея и открытый для горожан храм. Службы идут каждый день, здесь крестят, венчают. Это духовное сердце города, говорит Светлана Тюрина. «Это место, намоленное нашими владыками, которые желали блага Красноярску, краю и всем людям».