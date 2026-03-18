Моряки авианосца США подозреваются в поджоге на борту: судно идет в Грецию для расследования

Моряки американского авианосца Gerald R. Ford могут быть причастны к поджогу на борту. Судно направляется на военно-морскую базу Суда для расследования инцидента. Об этом сообщает Kathimerini.
Точные причины, по которым авианосец направляется в Грецию, не уточняются. Издание отмечает, что судну требуется дозаправка. По одной из версий, пожар на корабле мог быть умышленно устроен членами экипажа с целью остановить выполнение боевой миссии.
Газета подчеркивает, что экипаж участвует в боевом походе уже десять месяцев, что в два раза превышает стандартный срок.
Ранее KP.RU сообщал, что пожар на борту американского авианосца тушили более 30 часов. Возгорание началось в прачечном помещении и быстро распространилось через систему вентиляции. В результате около 600 моряков остались без спальных мест. Десятки членов экипажа пострадали из-за отравления дымом.