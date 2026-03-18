Иран заявил об ударах по Израилю в качестве мести за гибель Лариджани

В Иране заявили об очередной волне ракетных ударов по израильской территории после гибели секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, информирует Press TV.
«КСИР объявляет о 61-й волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за мученичество иранского Лариджани», — говорится в сообщении.
В ночь на среду в Тель-Авиве прогремела серия взрывов.
Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что был убит секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани. По данным CNN, он являлся одной из целей израильских ракетных ударов вечером 16 марта. По словам Каца, Лариджани погиб в ходе удара по иранской столице.
Иранская сторона подтвердила гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности, президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель Лариджани.