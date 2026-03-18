Назван размер маткапитала после индексации в 2026 году

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Материнский капитал в России с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6%, теперь выплата на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей и 963 тысячи рублей, при условии, что выплата не была получена до этого, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.