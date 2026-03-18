Онколог рассказал, сколько может стоить лечение рака в России в 2026 году

Стоимость лечения онкологических заболеваний в России может составлять от нуля до нескольких миллионов рублей в год. Об этом сообщил онколог, эксперт фонда «Онкологика» Дмитрий Олькин.
— Определяющие факторы — стадия на момент выявления, молекулярный профиль опухоли и обоснованность терапевтических назначений, — объяснил специалист.
При этом, как подчеркнул Олькин, система ОМС в 2026 году покрывает базовый объем онкологической помощи: хирургию, лучевую терапию и стандартную химиотерапию. Многие таргетные и иммуноонкологические препараты включены в перечень жизненно необходимых и программу высокозатратных нозологий.
При обращении в частные клиники хирургическое лечение обойдется в 350−700 тысяч рублей в зависимости от объема вмешательства. При метастатическом процессе месячный курс таргетной терапии может стоить 200−350 тысяч рублей, передает РИА Новости.
