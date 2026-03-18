В Красноярске расчищают водоотводные канавы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дорожные службы Красноярска готовят город к потеплению. Рабочие очищают водоотводные канавы, чтобы растаявшая вода беспрепятственно уходила и не скапливалась на дорогах.
На данный момент уже расчищены канавы на улицах Красной Армии, Социалистической, Архангельской, Мечникова, Исторической, Демьяна Бедного, Новаторской, а также в переулках Пороховом, Ачинском, Отважном, Заливном, Ударном, Угольном, 2-м Гремячем, Нефтяном.
Сейчас специалисты очищают канавы на проспекте Свободном.
Все работы выполняются вручную. Помимо снега, в траншеях скапливается много бытового мусора, который тоже приходится убирать, сообщили в АО САТП.