В Красноярске расчищают водоотводные канавы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дорожные службы Красноярска готовят город к потеплению. Рабочие очищают водоотводные канавы, чтобы растаявшая вода беспрепятственно уходила и не скапливалась на дорогах.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дорожные службы Красноярска готовят город к потеплению. Рабочие очищают водоотводные канавы, чтобы растаявшая вода беспрепятственно уходила и не скапливалась на дорогах.

На данный момент уже расчищены канавы на улицах Красной Армии, Социалистической, Архангельской, Мечникова, Исторической, Демьяна Бедного, Новаторской, а также в переулках Пороховом, Ачинском, Отважном, Заливном, Ударном, Угольном, 2-м Гремячем, Нефтяном.

Сейчас специалисты очищают канавы на проспекте Свободном.

Все работы выполняются вручную. Помимо снега, в траншеях скапливается много бытового мусора, который тоже приходится убирать, сообщили в АО САТП.