В Омске 522 единицы дорожной техники готовы к летнему сезону

В Омске к летнему сезону подготовили 522 единицы дорожной техники — это 92,5% от общего парка. Остальные машины сейчас находятся в ремонте.
Как сообщили порталу Om1 Омск в пресс-службе департамента городского хозяйства, всего у «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» есть 564 единицы техники, которая используется для содержания и ремонта городских дорог.
Подготовкой занимается служба механизации учреждения. На данный момент в работе остаются 42 единицы техники — их приводят в порядок к летнему периоду.
Также в 2026 году для улучшения содержания улично-дорожной сети за счет городского бюджета закупили 52 новые машины.