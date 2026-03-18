Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кнутов: у США осталось ракет на 2 недели войны с Ираном

Иран нанес удар по крупнейшей авиабазе США на Ближнем Востоке. Военный эксперт Кнутов выразил мнение, что у американцев осталось не так много ресурсов для войны.

Источник: Аргументы и факты

Силы Израиля и США в конфликте с Ираном на исходе, у американцев осталось ракет не больше, чем на две недели ведения боевых действий. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по американской авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре, которую называют крупнейшей, и объектам противоракетной обороны в Израиле.

«Израиль уже заявил о том, что у них большие проблемы с ракетами и что им нужны ракеты противовоздушной обороны. Американцам придется их поставлять, воздушным мостом они делают это достаточно быстро, но это дорогое удовольствие. Поэтому Израиль в сложном положении, у них авиабомбы и ракеты ПРО на исходе», — отметил Кнутов.

У армии США ситуация не намного лучше, считает эксперт.

«Трамп говорит, что запасов хватает. Но если судить по данным, которые публиковались до начала конфликта, то я бы не сказал, что запасов хватит надолго. Думаю, может быть недели на две, не больше. После этого начнет ощущаться острая нехватка ракет», — подчеркнул Кнутов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше