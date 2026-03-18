Кнутов: у США осталось ракет на 2 недели войны с Ираном

Силы Израиля и США в конфликте с Ираном на исходе, у американцев осталось ракет не больше, чем на две недели ведения боевых действий. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по американской авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре, которую называют крупнейшей, и объектам противоракетной обороны в Израиле.
«Израиль уже заявил о том, что у них большие проблемы с ракетами и что им нужны ракеты противовоздушной обороны. Американцам придется их поставлять, воздушным мостом они делают это достаточно быстро, но это дорогое удовольствие. Поэтому Израиль в сложном положении, у них авиабомбы и ракеты ПРО на исходе», — отметил Кнутов.
У армии США ситуация не намного лучше, считает эксперт.
«Трамп говорит, что запасов хватает. Но если судить по данным, которые публиковались до начала конфликта, то я бы не сказал, что запасов хватит надолго. Думаю, может быть недели на две, не больше. После этого начнет ощущаться острая нехватка ракет», — подчеркнул Кнутов.