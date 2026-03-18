Диетолог Кованова назвала три главных фрукта весны

При наступлении весны из-за недостатка витаминов может снижаться уровень энергии. Диетолог, нутрициолог Софья Кованова в разговоре c aif.ru сказала, какие фрукты помогут восстановиться в этот период.
Специалист отметила, что весной чаще всего наблюдается дефицит витамина D, железа, витаминов группы B и магния.
«Чаще всего весной речь идет не о настоящем авитаминозе, а о легком дефиците витаминов, что может снижать уровень энергии. Бороться не надо, нужно сбалансировать рацион. Переизбыток витаминов из добавок тоже вреден, поэтому их стоит принимать только при подтвержденной нехватке. Лучше сдать анализы», — пояснила Кованова.
Диетолог отметила, что в весенний период особенно важны цитрусовые (апельсин, грейпфрут) или киви.
«Цитрусовые или киви полезны как источник витамина C и калия, хотя при повышенной кислотности желудка их стоит ограничивать», — предупредила эксперт.
