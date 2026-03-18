В центре Красноярска отреставрируют здание старинной пожарной части

Первое пожарное депо на этом участке располагалось еще с 1892 года. Существующий сегодня корпус был построен к 1911 году по проекту городского архитектора Сергея Дриженко. В настоящее время в памятнике архитектуры продолжает работать одно из подразделений ГУ МЧС по Красноярскому краю.