В центре Красноярска отреставрируют здание старинной пожарной части

Работы планируют провести к 400-летию города.

В Красноярске отреставрируют фасады исторического здания «Пожарной команды II части» на улице Ленина, 59. Работы приурочены к празднованию 400-летия города. Об этом сообщили в службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.

Сейчас специалисты завершают разработку документации. Согласно проекту, рабочие проведут реставрацию фасадов из лицевого кирпича: очистят поверхности от загрязнений и восстановят утраченные фрагменты кладки. Также на здании заменят водосточную систему и смонтируют архитектурную подсветку.

Особое внимание уделят воссозданию исторических элементов. На западном ризалите северного фасада планируют установить колокол, а в аттике здания — вернуть оригинальную вывеску.

Первое пожарное депо на этом участке располагалось еще с 1892 года. Существующий сегодня корпус был построен к 1911 году по проекту городского архитектора Сергея Дриженко. В настоящее время в памятнике архитектуры продолжает работать одно из подразделений ГУ МЧС по Красноярскому краю.