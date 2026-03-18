В центре Красноярска отреставрируют здание старинной пожарной части

В Красноярске отреставрируют фасады исторического здания «Пожарной команды II части» на улице Ленина, 59. Работы приурочены к празднованию 400-летия города. Об этом сообщили в службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.
Сейчас специалисты завершают разработку документации. Согласно проекту, рабочие проведут реставрацию фасадов из лицевого кирпича: очистят поверхности от загрязнений и восстановят утраченные фрагменты кладки. Также на здании заменят водосточную систему и смонтируют архитектурную подсветку.
Особое внимание уделят воссозданию исторических элементов. На западном ризалите северного фасада планируют установить колокол, а в аттике здания — вернуть оригинальную вывеску.
Первое пожарное депо на этом участке располагалось еще с 1892 года. Существующий сегодня корпус был построен к 1911 году по проекту городского архитектора Сергея Дриженко. В настоящее время в памятнике архитектуры продолжает работать одно из подразделений ГУ МЧС по Красноярскому краю.