Разрыв поколений — зумеры признали распад СССР неизбежным

Зумеры значительно реже выражают сожаление о распаде Советского Союза по сравнению со старшими поколениями, следует из данных опроса ВЦИОМ. Исследование фиксирует заметный разрыв в оценках между возрастными группами.
По результатам опроса, среди россиян, родившихся после 2001 года, лишь 14% сожалеют о распаде СССР. В то же время среди представителей «поколения оттепели» этот показатель достигает 79%.
В целом по выборке 57% респондентов заявили о сожалении, 29% — об отсутствии такого чувства. Показатели остаются сопоставимыми с данными прошлых лет: в 2012 году о сожалении говорили 56% опрошенных.
Оценки причин распада также различаются. Среди зумеров 57% считают его закономерным и неизбежным, тогда как среди старшего поколения этой позиции придерживаются 16%.
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 15 февраля методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. К «поколению цифры» отнесены респонденты, родившиеся в 2001 году и позже, к «поколению оттепели» — родившиеся до 1947 года.
При гипотетическом голосовании о сохранении Советского Союза большинство участников исследования заявили о готовности поддержать его существование. Такая позиция, по данным ВЦИОМ, сохраняется и в предыдущие годы, однако доля затруднившихся с ответом увеличивается.
Социологи фиксируют, что для старших поколений Советский Союз связан с личным опытом и жизненной памятью. Молодые участники опроса чаще воспринимают его как исторический этап без прямой связи с собственной жизнью.
В качестве аргументов в пользу сохранения СССР респонденты называют представление о сильном государстве, единстве народов и социальной стабильности. Противники идеи указывают на невозможность возврата к прежней системе и считают распад завершенным историческим процессом.
Референдум о сохранении СССР состоялся 17 марта 1991 года. Тогда за сохранение Союза высказались 76,4% участников голосования при явке около 80%, однако в декабре того же года государство прекратило существование.
