Врагу не сдались: ПВО РФ обнулила налеты дронов ВСУ на мирные города РФ

В то время как на Кубани силы ПВО перехватили около трех десятков целей, на северо-западе страны было уничтожено еще 14 вражеских беспилотников. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что дроны были сбиты над юго-западными районами, а также южным и северным побережьем Финского залива. В Выборгском районе обломки одного из аппаратов упали в зоне трубопровода, где сработала штатная автоматическая система защиты. К счастью, жертв и серьезных разрушений удалось избежать.