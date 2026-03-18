Врагу не сдались: ПВО РФ обнулила налеты дронов ВСУ на мирные города РФ

Ранним утром 17 марта системы противовоздушной обороны отражали массированные атаки беспилотников на северо-западе и юге России. Под ударом оказались Ленинградская область и Краснодарский край. Академик Российской инженерной академии, основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в беседе с aif.ru проанализировал маршруты дронов и объяснил, почему противник меняет тактику.
Запускают с севера и бьют по югу.
В то время как на Кубани силы ПВО перехватили около трех десятков целей, на северо-западе страны было уничтожено еще 14 вражеских беспилотников. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что дроны были сбиты над юго-западными районами, а также южным и северным побережьем Финского залива. В Выборгском районе обломки одного из аппаратов упали в зоне трубопровода, где сработала штатная автоматическая система защиты. К счастью, жертв и серьезных разрушений удалось избежать.
По словам Максима Кондратьева, география запусков напрямую связана с географией целей.
«Атака на Ленинградскую область велась с северных приграничных районов Украины — из Черниговской, Сумской и прилегающих областей. Такой выбор сугубо прагматичный: это позволяет противнику сократить путь дронов и сэкономить ресурсы, так как запуск из глубины территории был бы неэффективен», — отметил эксперт.
Совершенно иной маршрут пролегает к Краснодарскому краю. Здесь, по словам Кондратьева, основной плацдарм для запусков находится в Одесской области. Именно оттуда противник наносит удары по всему региону, включая его административный центр.
Применяют гибридные методы и скоростные аппараты.
В Краснодарском крае последствия оказались более ощутимыми. В Славянске-на-Кубани обломки сбитых дронов обнаружили по 16 адресам. Повреждены жилые дома — зафиксированы разрушения фасада, кровли и выбитые окна. В региональном оперштабе подтвердили информацию об одном пострадавшем.
Анализируя налет на юг России, Максим Кондратьев обращает внимание на усложнение технической стороны атак. По его словам, для поражения целей на Кубани используются не только привычные беспилотники с двигателями внутреннего сгорания, но и более современные скоростные реактивные аппараты. Кроме того, удары носят гибридный характер: «Атаки на прибрежные регионы и инфраструктуру побережья ведутся одновременно как с воздуха, так и с воды».
Снижают высоту, чтобы выжить.
Очевидцы в Краснодарском крае отмечали, что вражеские беспилотники шли на предельно малых высотах, буквально прижимаясь к земле. Кондратьев подтверждает, что это не случайность, а устойчивая тенденция, вызванная возросшей эффективностью российских систем ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«Тактика противника постоянно эволюционирует, — констатирует эксперт. — Предельно низкие высоты используются для того, чтобы затруднить их быстрое и гарантированное обнаружение и уничтожение. Снижение высоты полета уже давно стало устойчивой тенденцией в тактике воздушных атак».
Таким образом, украинские силы пытаются нивелировать преимущество российских средств перехвата, заставляя дроны буквально стелиться над поверхностью, что усложняет работу радаров и расчетов ПВО.