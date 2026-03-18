Депутат Занко: около 200 тыс. волонтеров помогут в организации Дня Победы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Около 200 тыс. волонтеров примут участие в подготовке ключевых мероприятий, которые будут приурочены к празднованию Дня Победы в 2026 году. Об этом заявила ТАСС зампред комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, председатель ВОД «Волонтеры Победы» и Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.
«В среднем у нас ежегодно в России и за рубежом помогают порядка 200 тысяч человек в организации ключевых мероприятий, которые посвящены Дню Победы. В прошлом году их было больше, поскольку у нас и год был юбилейный, поэтому мы планируем, что в этом году в среднем 200 тысяч человек помогут в организации», — сказала Занко.
Она отметила, что за 11 лет существования движения «Волонтеры Победы» выстроился четкий алгоритм подготовки и обучения волонтеров. По словам Занко, чтобы стать частью «Волонтеров Победы», нужно зайти на сайт волонтерыпобеды.рф, создать свой личный кабинет, пройти онлайн обучение, которое обязательно включает исторический минимум.
Исторический минимум для обучения волонтеров разработан совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации, уточнила Занко.