Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юному трафаретчику в Красноярске грозит до 20 лет колонии

Следователи полиции краевого центра возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, молодого человека подозревают в попытке незаконного сбыта наркотических веществ. Правоохранители установили, что в течение года молодой человек наносил по 70 граффити в день. «На работу» он выходил три раза в неделю летом и 1−2 раза в неделю зимой. Трафаретчик наносил наркограффити на стены зданий в Красноярске, а однажды даже выезжал в Новосибирск. За один небольшой трафарет парень получал совсем немного — до 150 рублей. Злоумышленник задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы.