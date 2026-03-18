Юному трафаретчику в Красноярске грозит до 20 лет колонии

Следователи полиции краевого центра возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, молодого человека подозревают в попытке незаконного сбыта наркотических веществ. Правоохранители установили, что в течение года молодой человек наносил по 70 граффити в день. «На работу» он выходил три раза в неделю летом и 1−2 раза в неделю зимой. Трафаретчик наносил наркограффити на стены зданий в Красноярске, а однажды даже выезжал в Новосибирск. За один небольшой трафарет парень получал совсем немного — до 150 рублей. Злоумышленник задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы.