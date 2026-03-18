Жители Новосибирска, у которых изъят скот, получили выплаты

Как ранее сообщали в облправительстве, в дополнение к существующим компенсационным выплатам за изъятых животных (более 70 тысяч рублей за взрослую корову весом 400 килограммов), областной кабмин утвердил решение о предоставлении социальной помощи сельчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за частичной утраты дохода после изъятия животных. Соцпомощь будет предоставляться ежемесячно в течение девяти месяцев в размере среднедушевого прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области, собственнику изъятых животных и членам его семьи. На семью из четырех человек выплата составит 668 тысяч рублей.