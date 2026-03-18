В Иране заявили о ликвидации высокопоставленного израильского чиновника: о ком идет речь

Силы иранского спецназа провели операцию по устранению израильского высокопоставленного чиновника глубоко на территории Израиля. Об этом сообщает агентство Fars.
Отмечается, что речь идет о высокопоставленном сотруднике сил безопасности Израиля.
Вместе с тем, разведка Корпуса стражей исламской революции подтвердила эту информацию.
«Операция по ликвидации была проведена успешно», — пишут в соцсети Х Корпуса.
Накануне представители ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные ликвидировали в Тегеране командира подразделения «Басидж» Голама Резу Сулеймани. Убийство произошло на основе точных разведывательных данных Управления разведки, нанесли целенаправленный удар в центре Тегерана, добавили израильские военные.
Кроме того, Израиль утверждал, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) вероятно ликвидировала секретаря Совета Безопасности Ирана Али Лариджани.
Тем временем Тегеран тоже наносит многочисленные удары по своим противникам. Так, иранские военные атаковали посольство США в Багдаде. Причем данную операцию они проводили всю ночь. По имеющимся данным, на территории дипведомства постоянно были слышны взрывы.
1 марта военнослужащие Израиля ликвидировали в Бейруте главу штаба разведки «Хезболлах» Хусейна Макледа.
В этот же день иранское государственное телевидение сообщило, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак со стороны Израиля и США. Аятолла был убит на своем рабочем месте. В связи с этим в стране объявлен 40-дневный траур, а также введена нерабочая неделя. Помимо Хаменеи погибли его также дочь, зять, внук, а также невестка.
А уже 12 марта в Иране официально подтвердили информацию о ранении нового верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи. Внешнеполитическое ведомство страны заявило, что политик получил травмы.
Напомним, что 28 февраля израильские войска присоединились к военной операции США против Ирана. На протяжении двух дней Вашингтон и Иерусалим уничтожают объекты на иранской территории. Тогда утверждалось, что все эти цели связаны с ядерной программой Тегерана.