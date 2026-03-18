Чемодан, лыжи и сноуборд: все это омичи могут спокойно отправить по почте

Оказывается, омичи могут отправить по почте отправить чемодан. Оформить чемодан к отправке омские почтовики рекомендуют с помощью мобильного приложения Почты России. В ведомстве рассказали, что при заполнении адресных строк следует выбрать габариты необычного отправления. Так, чемодан размером «S» должен иметь параметры не более 55×40х20 см, размер «М» подходит под градацию 65×45х25 см, а самым большим отправлением станет литера «L» — 75×50х30 см. Свыше этих размеров отправить данный груз не получится. Также отмечается дополнительные характеристики планируемого отправления: чемоданы должны иметь прочный корпус, плотно закрываться и иметь место для адресного ярлыка. Почтовики рекомендуют оборачивать пластиковый чемодан защитной пленкой или использовать почтовый мешок.