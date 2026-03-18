Захлебнутся: дан прогноз нового контрнаступления ВСУ у Сум

Днем 16 марта и в ночь на 17 марта российские военные наносили массированные удары по целям в Сумах и району, зафиксировано несколько десятков прилетов. По данным подполья, ВСУ подтянули резервы на это направление.
Военный эксперт Борис Джерелиевский в разговоре с aif.ru объяснил, связана ли переброска резервов с возможностью подготовки противником контрнаступления.
«Гипотетически они могут предпринять попытку контрнаступления, потому что для них это важно не столько в военном, сколько в пропагандистском плане, если вдруг им удастся зайти на нашу территорию или хотя бы оттеснить наши войска. Но насколько физически это возможно… Все последние попытки контрнаступа проваливались, ВСУ несли большие потери, но никаких реальных достижений не было», — подчеркнул Джерелиевский.
Он напомнил, что ВСУ пытались наступать в Днепропетровской области, в районе Покровска и в Запорожской области.
«Но все это захлебывалось. Думаю, с учетом, что нами были предприняты необходимые меры для укрепления позиций, вряд ли противнику удастся наступать. Тем более, резервы в украинской армии сильно истощены», — подытожил Джерелиевский.
