Сельчанам выплатили до миллиона рублей за изъятых животных в российском регионе

В Новосибирской области начали выплачивать деньги владельцам скота, изъятого из-за вспышек бешенства и пастереллеза, сообщает региональное управление ветеринарии. Первые выплаты получили 13 человек.
Суммы зависят от количества животных. По данным властей, один заявитель может получить до 1 млн рублей.
Изъятие скота проводится в рамках карантина, который действует с начала 2026 года в пяти районах области. Болезни опасные, поэтому животных приходится уничтожать, чтобы остановить распространение инфекции.
Кроме основной компенсации, сельчанам назначают дополнительную помощь. Например, за корову весом около 400 кг платят более 70 тыс. рублей.
Также предусмотрены ежемесячные выплаты для семей, потерявших доход. Их будут платить в течение девяти месяцев. Для семьи из четырех человек общая сумма может составить около 668 тыс. рублей.
На все выплаты регион выделил 180 млн рублей из резервного фонда.
По состоянию на 17 марта подано 19 заявлений. Власти обещают выплатить деньги всем заявителям до конца недели.
Во всей области введен режим ЧС. Он нужен, чтобы быстрее справиться с распространением заболеваний.
