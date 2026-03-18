В Карагандинской области взрывают лёд: как регион готовится к паводкам

В Бухар-Жырауском и Абайском районах Карагандинской области провели взрывные работы на реках Нура и Өткелсіз. Это часть ежегодной подготовки к паводковому периоду — меры, которые на первый взгляд выглядят радикально, но на деле помогают избежать серьёзных последствий, передает DKNews.kz.
Зачем вообще взрывают лёд.
Весной главная угроза — не просто таяние снега, а ледовые заторы.
Когда лёд начинает двигаться по реке, он может скапливаться в узких местах. Вода перестаёт свободно проходить, уровень резко поднимается — и начинается подтопление.
Чтобы этого не произошло, лёд дробят заранее.
Как проходили работы.
В этот раз мероприятия охватили территорию площадью 2100 квадратных метров.
Взрывы проводят точечно:
в местах, где чаще всего образуются заторы на потенциально опасных участках рек рядом с населёнными пунктами.
Это позволяет «разрыхлить» лёд и сделать его менее опасным при движении.
Почему это важно для региона.
Карагандинская область регулярно сталкивается с весенними паводками.
Без профилактики возможны:
подтопления домов повреждение дорог перебои с инфраструктурой.
Такие работы — один из самых эффективных способов снизить риски.
Какая сейчас ситуация.
По данным служб, паводковая обстановка в регионе остаётся стабильной.
Это значит:
уровень воды под контролем критических ситуаций нет профилактика даёт результат.
Подготовка продолжается.
Работы на этом не заканчиваются.
В регионе продолжают:
мониторинг рек укрепление берегов расчистку русел контроль за уровнем воды.
Все эти меры направлены на то, чтобы весеннее половодье прошло без чрезвычайных ситуаций.
Почему такие меры лучше, чем реагировать потом.
Ликвидация последствий паводка всегда дороже и сложнее, чем его предотвращение.
Поэтому акцент делают именно на упреждающих действиях — таких, как взрывные работы на льду.