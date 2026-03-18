В Фанпарке «Бобровый лог» состоится «БегUP» — забег по горнолыжному склону

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 28 марта в рамках Siberian Power Show пройдет одна из самых атмосферных и драйвовых дисциплин — командная эстафета 3*1000 метров в гору на склонах фанпарка «Бобровый лог».
Это отличная возможность сменить штангу на кроссовки и подышать горным воздухом!
Правила формирования команд: три человека, допускаются смешанные команды (минимум одна девушка в составе) или полностью женские коллективы. Полностью мужские команды допускаются к участию, но выступают вне зачета и не награждаются.
Регистрация на сайте Toplist.
Вся подробная информация на официальном сайте siberianpowershow.ru.
