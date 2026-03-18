Красноярские дзюдоисты завоевали «золото» и «бронзу» всероссийских соревнований

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Новосибирске прошли всероссийские соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера РСФСР Виктора Безрукова.
В турнире приняли участие 168 спортсменов в возрасте до 23 лет, которые боролись за призовые места и путевку на первенство России, сообщает пресс-служба крайспорта.
По итогам соревнований спортсмены Красноярского края завоевали три золотых медали и пять бронзовых.
Победителями соревнований стали Ярослав Бем (66 кг), Арина Тыщенко (свыше 78 кг) и Кирилл Шимановский (81 кг).
Бронзу завоевали Ольга Таранушенко (48 кг), Ярослава Хорошавина (57 кг), Захар Ларионов (66 кг), Дмитрий Шпанагель (81 кг) и Сергей Апейнь (100 кг).