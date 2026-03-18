Эксперт Айрапетян: имитация жизни на Марсе схожа с освоением целины

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Изоляционные эксперименты, моделирующие проживание людей на поверхности Марса, показали множество бытовых проблем обитаемых баз и были схожи с освоением целины в советский период. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС космический инженер Марат Айрапетян.
«Самым большим открытием стало множество бытовых проблем, то есть постоянно что-то происходило: электричество отключится, что-то с водой случится. Может показаться, что освоение Марса — сугубо научная задача, но на самом деле это реальные бытовые проблемы. Как ездили в Советском Союзе целину осваивать — на самом деле примерно что-то похожее», — поделился эксперт.
Два изоляционных эксперимента прошли в 2024 и 2025 гг., в их рамках Айрапетян работал в Центре управления полетами (ЦУП) на протяжении месяца и двух недель соответственно. Сначала шесть, а затем трое космонавтов выполняли задачи и постоянно находились на связи со специалистами. Из-за полного погружения в имитацию освоения космонавтами Марса ответ из ЦУП на базу и обратно занимал по 10 минут в одну сторону. Поэтому периодически поставить задачу космонавтам на базе помогал искусственный интеллект.
Кроме того, второй двухнедельный эксперимент был первой мировой имитацией, подчеркнул Айрапетян. «Был эксперимент с 17 базами по всему миру, чтобы имитировать целое поселение на Марсе. То есть был главный центр управления, у каждой базы был свой центр, и постоянно происходило такое взаимодействие. Так, нужно было построить определенную систему, чтобы все между собой общались», — добавил космический инженер.