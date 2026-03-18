В Лесосибирске полиция вернула пенсионерке 700 тысяч рублей, отправленные мошенникам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лесосибирске полицейские предотвратили хищение крупной суммы и вернули 74-летней местной жительнице 700 тысяч рублей.
В полицию обратился 49-летний мужчина — сын потерпевшей. Он сообщил, что его матери позвонил неизвестный, представился сотрудником оператора связи и предложил «продлить договор». Во время разговора мошенник выяснил, что у женщины есть сбережения, после чего начал убеждать ее срочно снять деньги и отправить их транспортной компанией в Кемерово.
Поверив звонившему, пенсионерка выполнила указания и отправила посылку с деньгами.
Полицейские оперативно связались с транспортной компанией и смогли перехватить отправление. Деньги вернули владелице в полном объеме.
Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в краевом МВД.