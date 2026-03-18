Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Лесосибирске полиция вернула пенсионерке 700 тысяч рублей, отправленные мошенникам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лесосибирске полицейские предотвратили хищение крупной суммы и вернули 74-летней местной жительнице 700 тысяч рублей.

В полицию обратился 49-летний мужчина — сын потерпевшей. Он сообщил, что его матери позвонил неизвестный, представился сотрудником оператора связи и предложил «продлить договор». Во время разговора мошенник выяснил, что у женщины есть сбережения, после чего начал убеждать ее срочно снять деньги и отправить их транспортной компанией в Кемерово.

Поверив звонившему, пенсионерка выполнила указания и отправила посылку с деньгами.

Полицейские оперативно связались с транспортной компанией и смогли перехватить отправление. Деньги вернули владелице в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в краевом МВД.