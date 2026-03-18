В Подмосковье предупредили о возможном росте дорожного трафика в выходные

Как отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона, это связано с потеплением.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Автомобильный трафик на дорогах Московской области в выходные может увеличиться в связи с желанием горожан провести время на дачах или в местах отдыха с приходом теплых дней. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Со сменой сезонов и повышением температурного режима число транспорта, в том числе транзитного, на дорогах Подмосковья растет. И, несомненно, в выходные трафик также увеличивается — многие едут за город, на дачи и в места отдыха», — сказали в пресс-службе.

Региональный минтранс призывает водителей автомобилистов не терять бдительность: соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и быть аккуратными при перестроениях.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что москвичей и жителей Подмосковья ожидают теплые без осадков выходные. «В предстоящие выходные — 21 и 22 марта — в столичном регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, а воздух прогреется до плюс 6−11 градусов днем в субботу и до 8−13 градусов выше нуля — в воскресенье, ветер прогнозируется слабый», — отметили синоптики. Они также поясняли, что на текущей неделе антициклон, обеспечивший Москву и область очень теплой погодой, сохранит лидерство, уступив место только во второй половине недели атмосферному фронту с севера. «Но и он существенных осадков не принесет, разве что понизит немного дневную температуру», — подчеркивали в Гидрометцентре РФ.