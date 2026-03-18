Красноярские вузы вошли в топ-100 самых читающих университетов страны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Три красноярских университета показали высокую активность студентов и преподавателей в работе с учебной и научной литературой в 2025 году.
Данные опубликовал Консорциум сетевых электронных библиотек (СЭБ), объединяющий более 400 российских и зарубежных вузов.
Лидером среди красноярских вузов стал КрасГАУ — 37 862 просмотра книг, 43-е место в общем рейтинге. Следом идут Сибирский государственный университет науки и технологий имени М. Ф. Решетнева с почти 36 000 просмотров и Сибирский федеральный университет с более 35 000 обращений к электронным библиотекам.
По словам аналитиков проекта, 2025 год показал, что высокая читательская активность характерна не только для столичных вузов. Среди лидеров оказались учебные заведения из Новосибирской, Омской, Челябинской областей, республик Башкортостан и Татарстан, а также Краснодарского и Алтайского краев.
Полный список топ-100 вузов доступен на сайте Консорциума.
16+