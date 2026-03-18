Figaro: Во Франции за кресло мэра поборются «Гитлер» и «Зеленский»

Во втором туре муниципальных выборов во французской коммуне Арси-сюр-Об встретятся кандидаты с необычными для избирателей фамилиями — Шарль Итлер и Антуан Рено-Зелински. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщила газета Figaro.
По итогам первого тура список действующего мэра Шарля Итлера (Charles Hittler) занял первое место с 37,81 процентов голосов. Отмечается, что его фамилия созвучна с фамилией Адольфа Гитлера. На третьем месте с 29,99 процента — список Антуана Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski), чья фамилия перекликается с фамилией украинского президента Владимира Зеленского.
— Второй тур в Арси-сюр-Обе придется по вкусу любителям истории и геополитики: Итлер против Зелинского, — иронизирует издание.
На втором месте с 32,20 процентами голосов расположилась Анни Сука (Annie Soucat) — кандидат с еще одной необычной для русскоязычного уха фамилией.
Второй тур выборов состоится 22 марта.
До этого стало известно, что Кристиан Берсаит, действующий мэр небольшой французской коммуны Вьодос-Абанс-де-Ба, был найден мертвым. Он умер вскоре после того, как проиграл в первом туре муниципальных выборов, состоявшихся 15 марта.