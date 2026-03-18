Figaro: Во Франции за кресло мэра поборются «Гитлер» и «Зеленский»

По итогам первого тура список действующего мэра Шарля Итлера (Charles Hittler) занял первое место с 37,81 процентов голосов. Отмечается, что его фамилия созвучна с фамилией Адольфа Гитлера. На третьем месте с 29,99 процента — список Антуана Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski), чья фамилия перекликается с фамилией украинского президента Владимира Зеленского.