В Звенигороде нашли тело третьего пропавшего ребенка: как спасателям помогла искусственная волна

Спасатели обнаружили тело третьего ребенка, пропавшего в Звенигороде. Водолазы подняли его из воды на поверхность. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Тело третьего подростка найдено в Звенигороде. Его подняли на поверхность водолазы отряда Центроспас МЧС России», — сказано в сообщении.
Накануне спасатели применили нестандартный метод в поисках третьего подростка, пропавшего в Звенигороде. На Москве-реке с помощью аэролодок планируют создать искусственную волну. Такое решение принято, чтобы обследовать акваторию более эффективно.
7 марта компания шестиклассников из Звенигорода отправилась на прогулку. Это были 13-летняя Алина и 12-летние Иван и Богдан. Стояла ясная погода, впервые после хмурой зимы наконец-то грело солнце. Ребята зашли в магазин и скинулись на коробку шоколадных конфет. А затем отправились к реке.
Родители заявили о пропаже детей еще в первый вечер. С поисковиками на связь вышел местный рыбак: он видел вдали, как несколько небольших фигур мельтешили на льду. Но на помощь не поспешил — увидел, что вдоль берега, ближе к месту, есть другие прохожие. И не стал вмешиваться. Увы, подобные описания дали и другие звенигородцы: видели детей, слышали крики, но понадеялись, что поможет кто-то другой.
13 марта спасатели нашли тело второго мальчика из троих детей, пропавших в Звенигороде 7 марта. Тело нашли в воде примерно в семи километрах от места, где предположительно подростки провалились под лед.
Всего в операции задействовано порядка 150 специалистов и 50 единиц техники. Это спасатели МЧС, «Мособлпожспас», волонтеры Национального центра помощи пропавшим детям, добровольцы и полиция. С родственниками детей работают психологи МЧС.
А 11 марта было обнаружено первое тело мальчика. В региональном Следственном комитете РФ отметили, что его нашли в 800 метрах от места, где предположительно дети провалились под лед. В ведомстве назначили соответствующие экспертизы для установления точной причины смерти ребенка.