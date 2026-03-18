Пересмотр отказов в выплатах многодетным семьям: кто сможет вернуть пособия

Отказы в продлении с 1 января 2026 года единого пособия многодетным семьям будут пересмотрены задним числом. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Парламентарий уточнил, что если доход семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, выплата в размере половины прожиточного минимума будет продлена на год.
«Всем тем, кому с 1 января было в этих выплатах отказано, эти решения будут изменены, и всем выплаты будут восстановлены и выплачены в полном объеме», — сказал депутат в интервью ТАСС.
Нилов напомнил, что поправки были приняты по поручению президента России и касаются многодетных семей, которые утратили право на детские выплаты из-за увеличения дохода. Изменения затронут в том числе и уже принятые решения.
Ранее KP.RU сообщал, что в России планируют обновить правила получения единого пособия. Поддержку могут получить еще 74 тысячи многодетных семьи, в которых воспитываются более 230 тысяч детей.