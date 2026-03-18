Космический Байкал показала фигуристка из Швейцарии своим подписчикам

IrkutskMedia, 18 марта. Фигуристка из Швейцарии показала своим подписчикам, как выглядит байкальский лёд вблизи. Микаэла Кэррот побывала на Ольхоне в январе этого года. Впечатлениями из поездки в Сибирь девушка делилась с подписчиками в социальных сетях.
Девушка записала, как звучит озеро, когда по нему катаются на коньках. В одном их видеороликов блогер кладёт камеру на лёд, чтобы получить изображение пузырьков и трещин, образовавшихся в замёрзшей воде. Картинка получилась космической.
На кадрах в одном из роликов фигуристка выливает горячую воду на лёд и записывает, как он трещит.
Байкал место притяжения для разных знаменитых людей. Агентство ранее сообщало, что блогер Михаил Литвин со своей женой Адель приехали на Байкал. Они поделились кадрами в своих соцсетях.
Также напомним, что в феврале этого года фитнес-блогер из Москвы VasilinaBLACK (Василина Блэк) окунулась в живую трещину во льду Байкала. Об опасном приключении на озере девушка рассказала в своём телеграм-канале (18+).