США в тупике: баланс ракет в войне сложился в пользу Ирана

Иран изменил тактику ударов с момента обострения конфликта с США. Военный эксперт Кнутов раскрыл подробности новой тактики.

Источник: Аргументы и факты

Иран изменил тактику ударов по американским и израильским военным объектам, подробнее об этом aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по американской авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре, которую называют крупнейшей на Ближнем Востоке, и объектам противоракетной обороны в Израиле.

«Иран действует грамотно, профессионально, используя уже полученный опыт. Вчера Тегеран применил новую двухступенчатую ракету “Саджиль”, которая имеет боевую часть больше, чем у других ракет, улучшенные скоростные характеристики и более высокую дальность. Иран меняет тактику ударов и она срабатывает. Они делают ставку на то, что американцам нечем сбивать иранские ракеты новой модификации», — подчеркнул Кнутов.

У Ирана есть еще определенное количество баллистических ракет, в этом Тегеран может иметь преимущество над Вашингтоном, считает эксперт.

«Иран держит ракеты в запасе, включая наиболее эффективные гиперзвуковые ракеты “Фаттах”. Их Тегеран может использовать, скажем так, на закуску, чтобы нанести максимальный ущерб Израилю и США», — подытожил военный эксперт.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше