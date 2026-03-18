Диетолог Кованова ответила, как правильно пить первую кружку кофе с утра

Первую кружку кофе можно выпить утром натощак, но некоторым людям лучше этого не делать, предупредила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
Специалист отметила, что в день следует выпивать не больше 300−400 мл кофе, иначе может повыситься не концентрация, а тревожность.
«Кофе можно пить натощак, если нет гастрита, рефлюкса или повышенной кислотности. Если есть такая проблема, то кислые варианты не подойдут, это касается не только кофеина, но, например, и воды с лимоном. С физиологической точки зрения, лучше для организма выпить кофе после завтрака или хотя бы вместе с ним», — пояснила Кованова.
По словам диетолога, последнюю чашку кофе следует выпивать максимум за 6 часов до сна.
