На трассе Уфа — Оренбург утром 18 марта перекрыли движение из-за тумана

С семи утра 18 марта на федеральной трассе Р-240 Уфа — Оренбург временно остановили движение для всех видов транспорта. Ограничения ввели на участке со 145-го по 207-й километр — от населенного пункта Новая Васильевка до Мелеуза.
Причина оказалась в густом туман. В администрации Стерлитамакского района со ссылкой на ЕДДС сообщили, что ориентировочно проезд откроют к девяти утра, но сроки могут сдвинуться. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок.
