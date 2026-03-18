Социальные услуги в Казахстане станут прозрачнее

В центре внимания — специальные социальные услуги и поддержка работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, передает DKNews.kz.
Сколько организаций оказывают соцуслуги.
Сегодня в стране действует 608 лицензированных организаций, предоставляющих специальные социальные услуги.
Из них 161 — это неправительственные организации.
Такой масштаб требует прозрачности и чёткого контроля — именно на это сейчас делают акцент.
Как хотят бороться с «приписками».
Одна из ключевых проблем — риски недостоверных данных.
Чтобы это исключить, запускается пилотный проект:
объединение баз данных Минтруда и Министерства финансов автоматизация учёта услуг цифровой контроль за фактическим оказанием помощи.
Идея проста: система должна сама видеть, где есть несоответствия.
Что изменится для работников вредных производств.
Отдельный блок — социальные выплаты для людей, работающих в опасных условиях.
Сейчас:
готовятся поправки в Социальный кодекс разработан план их продвижения пересматриваются критерии оценки риска.
Это значит, что подход к определению «вредности» и выплатам может стать более точным.
Проверки тоже обновят.
В рамках контроля за трудовым законодательством пересматриваются:
проверочные листы критерии оценки предприятий.
Цель — сделать проверки не формальными, а реально отражающими условия труда.
Главная задача — стабильность системы.
По итогам совещания министр дал ряд поручений.
Ключевое — обеспечить бесперебойное оказание социальных услуг. Это значит, что любые реформы не должны повлиять на людей, которые уже получают помощь.
Что ещё поручили.
Также акцент сделали на:
доработке информационных систем усилении исполнительской дисциплины ускорении принятия законодательных изменений.
Почему это важно.
Речь идёт не только о бюрократии.
Эти изменения влияют на:
людей с особыми потребностями работников опасных производств качество социальной поддержки в целом.
И главный вопрос — насколько система станет прозрачнее и справедливее после реформ.