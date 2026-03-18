Социальные услуги в Казахстане станут прозрачнее

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана прошло аппаратное совещание под председательством министра Аскарбека Ертаева.

Источник: DKNews.kz

В центре внимания — специальные социальные услуги и поддержка работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, передает DKNews.kz.

Сколько организаций оказывают соцуслуги.

Сегодня в стране действует 608 лицензированных организаций, предоставляющих специальные социальные услуги.

Из них 161 — это неправительственные организации.

Такой масштаб требует прозрачности и чёткого контроля — именно на это сейчас делают акцент.

Как хотят бороться с «приписками».

Одна из ключевых проблем — риски недостоверных данных.

Чтобы это исключить, запускается пилотный проект:

объединение баз данных Минтруда и Министерства финансов автоматизация учёта услуг цифровой контроль за фактическим оказанием помощи.

Идея проста: система должна сама видеть, где есть несоответствия.

Что изменится для работников вредных производств.

Отдельный блок — социальные выплаты для людей, работающих в опасных условиях.

Сейчас:

готовятся поправки в Социальный кодекс разработан план их продвижения пересматриваются критерии оценки риска.

Это значит, что подход к определению «вредности» и выплатам может стать более точным.

Проверки тоже обновят.

В рамках контроля за трудовым законодательством пересматриваются:

проверочные листы критерии оценки предприятий.

Цель — сделать проверки не формальными, а реально отражающими условия труда.

Главная задача — стабильность системы.

По итогам совещания министр дал ряд поручений.

Ключевое — обеспечить бесперебойное оказание социальных услуг. Это значит, что любые реформы не должны повлиять на людей, которые уже получают помощь.

Что ещё поручили.

Также акцент сделали на:

доработке информационных систем усилении исполнительской дисциплины ускорении принятия законодательных изменений.

Почему это важно.

Речь идёт не только о бюрократии.

Эти изменения влияют на:

людей с особыми потребностями работников опасных производств качество социальной поддержки в целом.

И главный вопрос — насколько система станет прозрачнее и справедливее после реформ.