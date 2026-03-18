Эмоции оставляют за дверью отделения: как работают медики на СВО

Как говорит медик, постепенно адаптируешься, привыкаешь, учишься не пропускать все через себя. Когда получается — становится легче. Это не значит стать циничным человеком, ведь равнодушие здесь невозможно. Но если каждый раз проживать чужую травму, просто не останется сил работать. На вопрос, что помогает сохранить человечность, «Лиса» отвечает: «Люблю людей». Эти два слова звучат удивительно просто. Но именно в них — объяснение того, почему ее выбор был не случайностью, а продолжением характера. Любить людей — значит не жалеть себя на очередной смене, не отмахиваться от чужих историй, не переставать видеть в тяжелом пациенте не «случай», а живого человека.