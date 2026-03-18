Боец СВО из Волгограда занял высокий пост в Федеральном спортцентре

Владислав Фролов стал не только кавалером ордена Мужества, но и прошел обучение по программе «Время героев».

Волгоградец Владислав Фролов, прошедший спецоперацию, удостоившийся награды Кавалера ордена Мужества и участник президентской программы «Время героев» назначен руководителем управления по развитию инновационных спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Еще в ходе обучения на втором потоке госпрограммы для ветеранов СВО Владислав со своей командой разработал ряд проектов, которые помогут развиваться инновационным видам спорта. Кроме того, он показал хороший потенциал в сфере управления по оценке директора федерального центра Михаила Гусева.

Сам же герой отметил, что обучение стало для него хорошим подспорьем в развитии собственных навыков и дало новые знания, которые он может применять на пользу людям.

