Как молодой режиссер из Казахстана покорил сердца российских зрителей

АСТАНА, 18 мар — Sputnik. Казахстанский режиссер и сценарист Мансур Сарсембаев вошел в состав жюри международного кинофестиваля Sensus в Санкт-Петербурге, запуск которого запланирован на 20 марта.
Что известно о Мансуре Сарсембаеве.
Родился Мансур Сарсембаев в Омске. В детстве вместе с семьей он переехал в Кокшетау, где после окончил школу и получил высшее образование в местной гуманитарно-технической академии.
Интерес к кино у будущего режиссера появился еще в детстве. Сначала это были VHS-кассеты, позже — DVD-диски из пунктов проката.
Ближе к 17 годам он решил попробовать писать собственные сценарии. Перед этим изучал зарубежные работы и профессиональную литературу о кино.
«В то время переводов на русский язык в открытом доступе было не больше десяти проектов. Параллельно изучал прикладную литературу: Александр Митта — “Кино между адом и раем”, Сидни Люмет — “Как делается кино”, Сид Филд — “Киносценарий: основы написания”. Многие базовые знания я почерпнул именно из этих канонических пособий», — поделился он.
Первый фильм он снял в 2015 году вместе с друзьями-энтузиастами для международного конкурса вертикальных фильмов Nespresso Talents. Бюджет проекта тогда не превышал и 50 тысяч тенге.
«Победа тогда обошла меня стороной, но этот опыт стал для меня хорошим стартом и дал важное понимание: процесс производства кино гораздо сложнее, чем кажется со стороны», — вспоминает Мансур.
Первый международный успех.
В 2018 году режиссер написал сценарий короткометражного анимационного фильма «Куда зовет сердце». Затраты на производство были немалые, но больше усилий потребовал пре-продакшн -проработка персонажей и прорисовка локаций. Раскадровку он рисовал вручную, а во время производства фактически совмещал несколько ролей: режиссера и частично продюсера.
«Этот мультфильм принес мне несколько международных наград. Самая известная из них — Peninsula Film Festival 2019 (Австралия) в категории Best International Film. Также я представлял проект на итальянском — Caorle Film Festival. Хотя там награды получить не удалось, именно этот фестиваль стал для меня первым международным опытом», — поделился он.
Сериал «Паль».
Одним из самых крупных проектов в его карьере стал сериал «Паль». На данный момент снят только пилотный эпизод, но на руках у казахстанского кинорежиссера уже есть готовый сценарий на восемь серий.
Изначально проект создавался для российского конкурса Draft. Там идея не получила поддержки, но и ни с чем Мансур не остался. Молодому конкурсанту удалось поближе познакомиться с продюсером Павлом Полуйчиком, который входил в состав жюри.
Позже он и стал главным продюсером сериала. Рабочее название проекта на ранней стадии было Puncher.
Съемки проходили в Москве при финансовой поддержке фонда «Институт развития интернета». Бюджет одного эпизода составил более трех млн рублей.
По мнению режиссера, такому проекту, как «Паль» самое место на стриминговых платформах. В нем есть драйв, черный юмор, динамичный монтаж и финальный клиффхэнгер (это когда серия прерывается на самом интересном и напряженном моменте — Sputnik), в каждом эпизоде.
«Проект создавался для зрителей в возрасте 18−35 лет. В первую очередь мы рассчитывали на аудиторию стран СНГ — у нас во многом схожий культурный код», — отметил Мансур Сарсембаев.
Наибольшую известность проект получил в России. Пилотный эпизод даже получил награду Moscow Asian Film Festival в категории Best TV Pilot. К слову, приглашение в членство жюри он получил после этой награды.
«Поздний сеанс».
Короткометражный фильм Мансура Сарсембаева «Поздний сеанс» был снят в Астане летом 2019 года. История построена как психологическая драма с открытым финалом. С самого начала внимание зрителя фокусируется на мужчине, который поздно ночью приходит к психологу с семейными проблемами. Во время сеанса он признается, что убил свою жену, подробно описывая подготовку и само преступление.
Далее фильм показывает, как герой избавляется от мешков с телом, а затем возвращается домой, где его встречает живая жена.
«Герой действительно не убивал свою жену, хотя трактовать это как простую фантазию было бы слишком упрощенно. Скорее речь идет о навязчивой идее, с которой герой пытается справиться через терапию (…) в последнем кадре камера движется к сумке, внутри которой лежат безмолвные орудия убийства. Это намек на то, что герой всегда находится на грани -вопрос лишь в том, сможет ли он когда-нибудь перейти эту черту», — поделился мыслями он.
Бюджет фильма составил чуть более 1,5 млн тенге, а главную роль в фильме сыграл Данил Хомко, один из ведущих актеров театра Горького.
«Куда зовет сердце».
А вот идея мультфильма «Куда зовет сердце» частично основана на личных воспоминаниях Мансура.
В старших классах он подрабатывал грузчиком на складе в Кокшетау, ровно, как и его персонаж, изо дня в день таскающий коробки на производстве. Именно тогда он впервые серьезно задумался о том, что хочет связать свою жизнь с кино.
В мультфильме же персонаж грезил о море.
«Тема моря у многих ассоциируется со свободой, с образом вольного моряка, который способен обогнуть весь мир. Именно эта метафора и легла в основу образа героя», — поделился автор.
По сюжету мечтающий о другой жизни человек, так и не успевает ее прожить.
«Он умирает от сердечного приступа на рабочем месте. Мерцающий свет, который появляется на дне океана, служит своеобразной подсказкой: на заводе, где он работал, сигнальная лампа имела такой же мерцающий свет», — пояснил Мансур.
Мультфильм «Куда зовет сердце» обошелся сценаристу примерно в 750 тысяч тенге.
Первый полнометражный фильм.
Сейчас режиссер работает над новым сериалом для российских продюсеров, также продолжает посещать международные кинофестивали и как участник, и как член жюри.
Также он планирует производство своего первого полнометражного фильма «Семейный диалект». Сценарий которого, к слову, уже получил положительные отзывы в казахстанской киноиндустрии.
Если же говорить о работе, которую он сам хотел бы показать зрителю в первую очередь, режиссер называет сериал «Паль».
«Это действительно профессиональный проект, над которым работала большая съемочная команда, а в кадре задействованы известные российские актеры», — говорит Мансур.