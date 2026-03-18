ФАС добилась снижения тарифов на отопление в Нижегородской области

155 жалоб в отношении жилищно-коммунальных услуг поступило в УФАС по Нижегородской области с 2023 года по 2025 год.

Источник: Живем в Нижнем

Управление ФАС добилось снижения тарифов на теплоснабжение в Нижегородской области. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали в региональном управлении антимонопольной службы.

С 2024 года работу по контролю экономической обоснованности тарифов ЖКХ проводят и территориальные органы ФАС. В частности, принятые меры позволили снизить тарифы в сфере теплоснабжения в Нижегородской области. В 2026 году проверка тарифных решений в регионе продолжится.

С 2023 года по 2025 год в нижегородское УФАС поступило 155 жалоб в отношении жилищно-коммунальных услуг. Более половины из поступивших жалоб касались роста тарифов. В ФАС отметили, что в Нижегородской области с 1 января проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% из-за изменения базовой ставки НДС, никаких других изменений не было.

«При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки и приняты меры реагирования», — рассказали в УФАС.

Ранее сообщалось, что стоимость услуг ЖКХ может вырасти в Нижегородской области.