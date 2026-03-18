Карточный домик ВСУ: полковник раскрыл, как ФАБ-3000 стерла боевиков в пыль

На краснолиманском направлении зоны СВО российская авиация нанесла удар, который эксперты уже называют «актом возмездия и деморализации». Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 буквально сложила многоэтажное здание, где дислоцировались подразделения 60-й механизированной бригады ВСУ. По данным военных пабликов и комментариям аналитиков, противник понес не только критические физические потери, но и тяжелое моральное поражение.
Уничтожить ротный опорный пункт: как сработала ФАБ-3000.
Удар по пункту временной дислокации украинских формирований был нанесен с высокой точностью. Кадры мощнейшего взрыва, обрушившего многоэтажную застройку, быстро разошлись по военным телеграм-каналам. В беседе с aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчуч пояснил, почему выбор пал на боеприпас такого калибра.
«Трёхтонная фугасная бомба обладает радиусом поражения около километра. Она способна уничтожить ротный опорный пункт, то есть личный состав численностью от 50 до 100 человек, — отметил эксперт. — Кстати, именно столько обычно размещается в здании подобного типа. Попадание такой бомбы в многоэтажку приведёт к тому, что она сложится, как карточный домик».
Матвийчук подчеркивает, что применение ФАБ-3000 — это не случайность, а следствие качественной работы разведки. Российские силы на сто процентов понимали, куда наносят удар, и сама цель представляла собой важный объект.
Деморализовать противника: эффект, который убивает дважды.
Однако физическое уничтожение живой силы — лишь одна сторона медали. Как отмечает аналитик, удар по знакомому для многих украинских военных зданию несет в себе мощнейший психологический заряд.
«Такой удар наносит противнику мощнейшее физическое и моральное поражение, — объясняет Матвийчук. — Дело в том, что и командиры, и солдаты противника знают: там оборонялись их друзья, возможно, даже родственники. Один удар — и никого нет. Это, безусловно, приводит к сильнейшему моральному угнетению».
По мнению эксперта, подобные инциденты подрывают веру в командование и в возможность укрыться от российской разведки и авиации. Осознание того, что многотонная бомба может прилететь в любой момент и стереть с лица земли целое подразделение вместе с укреплениями, сеет панику в рядах ВСУ.
Освобождать город: Герасимов доложил об успехах под Красным Лиманом.
Удар ФАБ-3000 произошел на фоне общих успехов российских войск на данном участке зоны СВО. Как сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, штурмовые подразделения группировки войск «Запад» ведут активные бои по освобождению Красного Лимана.
«Наиболее активные боевые действия продолжаются на краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения ведут бои по освобождению Красного Лимана», — доложил Герасимов.
Он также добавил важную деталь: на данный момент под контролем российских сил находится уже более половины территории города.
Таким образом, комбинированная тактика — продвижение пехоты и сокрушительные удары с воздуха — приносит свои плоды, приближая полное освобождение стратегически важного населенного пункта ДНР.