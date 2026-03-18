Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сети появилось видео встречи гуманоидного робота и пожилой китаянки

Правоохранители «задержали» гуманоидного робота после того, как он напугал 70-летнюю женщину прямо на улице в Макао, видео появилось в Сети.

Источник: Аргументы и факты

Китайские правоохранители «задержали» гуманоидного робота после того, как он напугал 70-летнюю женщину, сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент случился в Макао, женщина встретила робота на улице. В Сети появились соответствующие кадры. На них запечатлено, как пожилая китаянка гуляла, а затем остановилась, проверить телефон. Она обернулась и заметила рядом с собой гуманоидного робота.

Женщина не только испугалась, но и начала ругать робота. Гуманоидный робот поднял руки. Его увели прибывшие на место полицейские. На кадрах видно, что один из правоохранителей положил руку на плечо робота.

Пожилая женщина была доставлена в медучреждение. Она не пострадала, её выписали из больницы. Женщина не стала подавать заявление в полицию.

Напомним, в этом году в Китае состоялся гала-концерт роботов, где человекоподобные роботы пели, танцевали и демонстрировали акробатические номера.

Кроме того, в КНР появилась первая в мире лига боевых единоборств, она получила название Ultimate Robot Knock-out Legend.

Ранее сообщалось, что в Китае запустили первый в мире взлетающий вертикально самолёт-автомобиль.