Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Николаевка Красноярского края

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Николаевка Идринско-Краснотуранского муниципального округа. Его построили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». [caption id= «attachment_362527» align= «alignnone» width= «699»] Фото: kraszdrav.ru[/caption] Медицинскую помощь в обновленном пункте теперь смогут получить 275 взрослых и 61 ребенок. В новом здании есть приемный кабинет совмещенный со смотровым, процедурная, а также помещение для хранения лекарственных препаратов. [caption id= «attachment_362528» align= «alignnone» width= «699»] Фото: kraszdrav.ru[/caption] В пресс-службе регионального министерства здравоохранения добавили, что в начале апреля в медпункте проведет прием акушер-гинеколог. Также в село приедут передвижные диагностические комплексы, в составе которых будут маммограф и флюорограф. Напомним, что в марте мобильная поликлиника посетит северные территории Красноярского края.