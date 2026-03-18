За слишком громкую музыку в машине россиянам может грозить штраф

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Автомобилистам может грозить штраф до 2 тысяч рублей за громкую музыку в машине в вечернее или ночное время.

Источник: НИА Красноярск

Об этом сообщил РИА Новости ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

По его словам, громкая музыка из автомагнитолы может подпадать под нарушение законодательства об обеспечении тишины и покоя граждан: «Если шуметь с 23 часов до 7 часов, то граждане могут быть подвергнуты предупреждению или административному штрафу в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей».