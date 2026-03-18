Кубинки, прибывшие на Украину для участия в конфликте на стороне ВСУ, могут служить в медсанчастях, для мужчин-кубинцев число задач может быть сильно шире. Подробнее об этом aif.ru рассказал военный историк Михаил Поликарпов.
Участвующих на стороне ВСУ наемниц с Кубы заметили в зоне боевых действий на Украине, а именно в Сумской области, сообщил ранее украинский военнопленный Николай Журба.
«Задачи могут быть разные. Например, высококвалифицированные специалисты могут быть офицерами связи, специалистами по обслуживанию западной техники, например, по стрельбе из HIMARS. Второй вариант — это “пушечное мясо”, в роли которого в последнее время выступают колумбийцы и бразильцы. Третий вариант, если мы говорим о кубинках, то они могут быть работниками санитарной службы», — отметил Поликарпов.
При этом военный историк не исключил, что кубинцев могли привезти на Украину, чтобы «посветить» перед камерами для пропагандистских целей. По его мнению, на сторону ВСУ могли завербовать мигрировавших в США кубинцев.
«Среди тех, кого могли завербовать воевать за Украину, потенциально сотни, может, чуть больше тысячи кубинцев, проживающих в США», — подытожил Поликарпов.