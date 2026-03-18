Глазковский мост в Иркутске «встал» после второго ДТП за утро

IrkutskMedia, 18 марта. ДТП с участием двух иномарок — Mercedes и Toyota — произошло сегодня утром. По словам очевидцев, автомобили столкнулись на Глазковском мосту в Иркутске, где ранее также произошла авария с участием автобусов, из-за чего движение было затруднено.