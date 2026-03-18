Глазковский мост в Иркутске «встал» после второго ДТП за утро

IrkutskMedia, 18 марта. ДТП с участием двух иномарок — Mercedes и Toyota — произошло сегодня утром. По словам очевидцев, автомобили столкнулись на Глазковском мосту в Иркутске, где ранее также произошла авария с участием автобусов, из-за чего движение было затруднено.
По данным сервиса «Яндекс. Карты» (18+), на данный момент на участке наблюдаются серьёзные заторы — пробка образовалась со стороны улицы Маяковского. Подробности происшествия, а также информация о возможных пострадавших уточняются.
Напомним, ДТП с погибшими произошло на 280-м км федеральной дороги «Вилюй» в Братском районе сегодня, около 10.10. Известно, что на участке трассы столкнулись Toyota Corona Premio и ГАЗ. Все обстоятельства происшествия выясняются.