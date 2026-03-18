Россиян предупредила о риске аллергии после схода снега

Ранней весной после схода снега в воздухе увеличивается количество аллергенов, что может вызывать обострение аллергии, сообщает RT со ссылкой на аллерголога-иммунолога Анну Усачёву.

По словам специалиста, в этот период на поверхность выходит накопившаяся за зиму пыль, частицы почвы и органические остатки. В такой среде активно развиваются плесневые грибы, споры которых легко попадают в воздух и дыхательные пути.

Наиболее частые симптомы — заложенность носа, чихание, насморк, зуд в глазах и слезотечение. В отдельных случаях может появляться сухой кашель. У людей с бронхиальной астмой возможны усиление кашля, свистящее дыхание и ощущение нехватки воздуха.

Врач уточнила, что в начале весны основными аллергенами становятся именно споры плесени и пыль. При этом возможен занос пыльцы из более теплых регионов, из-за чего симптомы поллиноза могут появляться раньше обычного.

Дополнительным фактором становится рост концентрации мелкой пыли в городах. В воздухе увеличивается содержание частиц почвы, реагентов и других загрязнений, что может вызывать реакции, похожие на аллергию.

Специалист рекомендует в сухую и ветреную погоду реже находиться в местах с открытой почвой и прошлогодней листвой. После прогулок следует умываться, промывать нос солевыми растворами и менять одежду.

Также важно регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещения. Людям с аллергией или астмой советуют не прерывать назначенное лечение.

